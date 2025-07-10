Mur d’escalade et jeux de bloc, réservation en ligne Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault mardi 7 juillet 2026.

Châtellerault

Mur d’escalade et jeux de bloc, réservation en ligne

Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 16:45:00

fin : 2026-08-14 17:15:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-28 2026-07-29

Découverte de l’escalade à partir de 8 ans.

Chaussures fermées obligatoires.

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte qui pourra, si besoin, assurer la sécurité durant la pratique.

Réservation et inscription en ligne.

Créneaux de 30 minutes du mardi au dimanche. .

Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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L’événement Mur d’escalade et jeux de bloc, réservation en ligne Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne