Mur Mure – Clovis Cornillac, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Mur Mure – Clovis Cornillac Vendredi 2 avril 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 43€ ; Cat. Or : 57€ ; Cat. 1 : 49€ / 46€ ; Cat. 2 : 46€ / 43€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-02T20:30:00+02:00 – 2027-04-02T22:00:00+02:00

Fin : 2027-04-02T20:30:00+02:00 – 2027-04-02T22:00:00+02:00

Après «Dans les yeux de Monet» la saison dernière, nous retrouvons cette année Clovis Cornillac dans « Mur Mure », une comédie romantique menée tambour battant, à la fois drôle et profonde, adaptée du film « Un peu, beaucoup, aveuglément ».

Une réussite !

Comment deux personnes que tout oppose pourraient s’entendre, se rencontrer… sans se voir ? Machin, inventeur loufoque et misanthrope assumé, n’a besoin que d’une chose : le silence absolu. Grâce à ses inventions aussi ingénieuses que saugrenues, il a toujours réussi à faire fuir ses voisins. Jusqu’au jour où une pianiste, Machine, emménage seule pour la première fois de sa vie… dans l’appartement mitoyen !

Jérémie Lippmann orchestre avec délice ces situations au burlesque détonnant et à la folie revigorante. Une belle parenthèse théâtrale, idéale pour les amateurs de comédie romantique !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/195/le_pin_galant/mur_mure »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Nous retrouvons cette année Clovis Cornillac dans « Mur Mure », une comédie romantique menée tambour battant, à la fois drôle et profonde, adaptée du film « Un peu, beaucoup, aveuglément ». Théâtre Mur

Emilie Brouchon