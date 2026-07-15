Mur Mure Thionville
mardi 23 mars 2027 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Mur Mure
30 boulevard Foch Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
45
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2027-03-23 20:00:00
fin : 2027-03-23 23:00:00
Date(s) :
2027-03-23
Comment deux personnes que tout oppose pourraient se rencontrer… sans se voir ? Machin, inventeur loufoque et misanthrope, n’a besoin que de silence. Grâce à ses inventions aussi ingénieuses que saugrenues, il fait fuir ses voisins. Jusqu’au jour où une pianiste, Machine, emménage seule pour la première fois de sa vie… dans l’appartement mitoyen ! Une comédie romantique de Lilou Fogli, mise en scène par Jérémie Lippmann, adaptée du film Un peu, beaucoup, aveuglément .Tout public
45 .
30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr
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English :
How could two people who are complete opposites meet—without ever seeing each other? Machin, a zany and misanthropic inventor, needs nothing but silence. Thanks to his inventions—as ingenious as they are outlandish—he drives his neighbors away. Until the day a pianist, Machine, moves in alone for the first time in her life… into the apartment next door! A romantic comedy by Lilou Fogli, directed by Jérémie Lippmann, adapted from the film %AB Un peu, beaucoup, aveuglément %BB.
L’événement Mur Mure Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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