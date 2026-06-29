UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Murder Party au musée Rue Corneille Angoulême

Murder Party au musée Rue Corneille Angoulême samedi 12 décembre 2026.

Lieu
Rue Corneille
Adresse
Musée d'Angoulême
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif
40 40 40

Angoulême

Murder Party au musée

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 19:30:00
fin : 2026-12-12

Date(s) :
2026-12-12

Voilà une façon originale de découvrir un musée ! Le temps d’une soirée, les collections deviennent le décor d’une enquête grandeur nature. Entre indices cachés, suspects et secrets enfouis, chaque salle vous plonge un peu plus au cœur du mystère.
  .

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine   mimicfest@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Here’s a unique way to explore a museum! For one evening, the museum’s collections become the setting for a real-life mystery investigation. With hidden clues, suspects, and buried secrets, each room draws you a little deeper into the heart of the mystery.

L’événement Murder Party au musée Angoulême a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

À voir aussi à Angoulême (Charente)