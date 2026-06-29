Murder Party au musée Rue Corneille Angoulême

Angoulême

Murder Party au musée

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 19:30:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Voilà une façon originale de découvrir un musée ! Le temps d’une soirée, les collections deviennent le décor d’une enquête grandeur nature. Entre indices cachés, suspects et secrets enfouis, chaque salle vous plonge un peu plus au cœur du mystère.

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Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine mimicfest@gmail.com

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English :

Here’s a unique way to explore a museum! For one evening, the museum’s collections become the setting for a real-life mystery investigation. With hidden clues, suspects, and buried secrets, each room draws you a little deeper into the heart of the mystery.

L’événement Murder Party au musée Angoulême a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême