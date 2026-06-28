Murder Party au musée, Musée départemental des Arts asiatiques de Nice, Nice
samedi 19 septembre 2026 · Musée départemental des Arts asiatiques de Nice · Nice
Informations pratiques
Murder Party au musée Samedi 19 septembre, 16h00 Musée départemental des Arts asiatiques de Nice Alpes-Maritimes
Limité à 25 personnes. Tout public à partir de 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
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Musée départemental des Arts asiatiques de Nice 405 promenade des Anglais, 06200 Nice Nice 06299 Caucade Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.89.04.55.20 https://maa.departement06.fr/musee-des-arts-asiatiques-13422.html [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.mesdemarches06.fr/reservations-en-ligne/programmation-au-fil-de-l-annee-musee-des-arts-asiatiques/ »}] Musée départemental consacré aux cultures et aux arts asiatiques Tram (Ligne 2) : arrêt Parc Phoenix ; arrêts de bus et parkings à proximité
Explorez le patrimoine autrement !
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