Murder Party au musée, Musée départemental des Arts asiatiques de Nice, Nice

Informations pratiques

Murder Party au musée Samedi 19 septembre, 16h00 Musée départemental des Arts asiatiques de Nice Alpes-Maritimes

Limité à 25 personnes. Tout public à partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Explorez le patrimoine autrement !

Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2026, des animations inédites ouvertes à tous.

Venez participer à ce jeu grandeur nature qui se déroulera dans l’univers de l’album Les 3 Formules du professeur Satō. Explorez l’espace d’exposition, résolvez les énigmes et découvrez le fin mot d’une histoire inédite dont vous serez les héros.

En collaboration avec la compagnie Andralude.

Musée départemental des Arts asiatiques de Nice 405 promenade des Anglais, 06200 Nice Nice 06299 Caucade Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.89.04.55.20 https://maa.departement06.fr/musee-des-arts-asiatiques-13422.html [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.mesdemarches06.fr/reservations-en-ligne/programmation-au-fil-de-l-annee-musee-des-arts-asiatiques/ »}] Musée départemental consacré aux cultures et aux arts asiatiques Tram (Ligne 2) : arrêt Parc Phoenix ; arrêts de bus et parkings à proximité

Explorez le patrimoine autrement !

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