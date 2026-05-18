Murder party : Famiglia Médiathèque Françoise Sagan Paris

Une Murder Party est une enquête immersive, à mi-chemin entre le Cluedo et Loup-Garou, où chaque joueur endosse un rôle tout au long du jeu. Vous commencez par découvrir un meurtre, un vol ou un autre mystère passionnant, que vous devez résoudre avec les autres joueurs.

La Famille Marcello vient d’être frappée en plein cœur : la Boss a été assassinée.

Depuis, tout se fissure. Taupes. Traîtres. Vengeances. Ambitions. Coups montés. Trafics. Luttes de pouvoir. Ce soir, tout se règle.

Vous aurez des informations que les autres n’ont pas. Des alliances à nouer. Des choix à faire.

Et un objectif : survivre… et prendre le pouvoir.

Serez-vous à la hauteur pour devenir le nouveau Boss ?

Découvrez cette murder party conçue et animée par Cosmo Chaos

Venez vivre une une enquête immersive sur un thème mafieux !

Le vendredi 05 juin 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-05T19:00:00+02:00_2026-06-05T22:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr



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