Murmuration Conversation avec Virginia Thewit, fondatrice de l’association Beagle of Burgundy La Tannerie Théâtre Avallon vendredi 10 juillet 2026.

Avallon

Murmuration Conversation avec Virginia Thewit, fondatrice de l’association Beagle of Burgundy

La Tannerie Théâtre 12 Rue Saint-Martin Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Murmuration, propose cette année d’interroger le vivant à travers le prisme du design territorial et du design des communs, en considérant les animaux comme des co-acteurs des territoires.

Présentation et conversation avec Virginia Thewit, fondatrice de l’association Beagle of Burgundy La Maison des Beagles Libres , accueillir après l’expérimentation en laboratoire. .

La Tannerie Théâtre 12 Rue Saint-Martin Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Murmuration Conversation avec Virginia Thewit, fondatrice de l’association Beagle of Burgundy

L’événement Murmuration Conversation avec Virginia Thewit, fondatrice de l’association Beagle of Burgundy Avallon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Grand Vézelay