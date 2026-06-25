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AGENDA · Avallon

Murmuration Le radeau de la méduse La Tannerie Théâtre Avallon

dimanche 5 juillet 2026 · La Tannerie Théâtre · Avallon

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
La Tannerie Théâtre
Adresse
12 Rue Saint-Martin
Ville
89200 Avallon
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Avallon

Murmuration Le radeau de la méduse

La Tannerie Théâtre 12 Rue Saint-Martin Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 20:30:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Murmuration, propose cette année d’interroger le vivant à travers le prisme du design territorial et du design des communs, en considérant les animaux comme des co-acteurs des territoires.
Performance musicale et dessinée. Durée environ 90 minutes. Distribution Isabelle Duthoit (voix), Jacques Di Donato Nageotte (saxophone, baryton), Simon Henocq (guitare électrique), Jean-Marc Troubs (dessin).   .

La Tannerie Théâtre 12 Rue Saint-Martin Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Murmuration Le radeau de la méduse

L’événement Murmuration Le radeau de la méduse Avallon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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