Musas | solo, ma non troppo | Hélène Escriva Thionville

Informations pratiques

Thionville

Musas | solo, ma non troppo | Hélène Escriva

8 place Marie-Louise Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

16

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-02-19 20:00:00

fin : 2027-02-19 22:00:00

Date(s) :

2027-02-19

Musas est un concert-spectacle à la croisée du récital, de la performance et des arts visuels. Seule en scène, Hélène Escriva déploie un travail sensible du souffle, de la voix et du corps, où ses instruments l’euphonium et la trompette basse deviennent de véritables vecteurs narratifs. À ses côtés, le scénographe Félix Rigollot agit en complice discret. Le programme, du baroque aux matières contemporaines et électroacoustiques accompagne librement les figures féminines — mythologiques, picturales, marginalisées ou anonymes — qui défilent comme autant de présences persistantes. Pensée comme un palimpseste, la scénographie se recompose au fil du spectacle, laissant affleurer des strates d’images et de lumières, dans un dialogue continu avec le sonore. musas esquisse une forme libre et immersive, où les repères vacillent et où l’écoute se réinvente.Tout public

16 .

8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr

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English :

Musas is a concert-performance that blends elements of a recital, performance art, and the visual arts. Alone on stage, Hélène Escriva skillfully employs her breath, voice, and body, transforming her instruments—the euphonium and bass trumpet—into true narrative vehicles. At her side, set designer Félix Rigollot acts as a discreet collaborator. The program, ranging from Baroque to contemporary and electroacoustic works, freely accompanies the female figures—mythological, pictorial, marginalized, or anonymous—who pass by like so many lingering presences. Conceived as a palimpsest, the set design reinvents itself throughout the performance, allowing layers of images and light to emerge in a continuous dialogue with the sound. *musas* sketches out a free-form, immersive experience where points of reference waver and the act of listening is reinvented.

L’événement Musas | solo, ma non troppo | Hélène Escriva Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME