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Musclons le corps et l’esprit ! – Qi Quong, Jardin de la Maison des Arts, Châtillon

vendredi 10 juillet 2026 · Jardin de la Maison des Arts · Châtillon

Musclons le corps et l’esprit ! – Qi Quong, Jardin de la Maison des Arts, Châtillon

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Jardin de la Maison des Arts
Adresse
11 rue de Bagneux 92320 Chatillon
Ville
92320 Châtillon
Département
Hauts-de-Seine

Musclons le corps et l’esprit ! – Qi Quong 10 – 24 juillet, les vendredis Jardin de la Maison des Arts Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T16:00:00+02:00 – 2026-07-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T16:00:00+02:00 – 2026-07-24T17:00:00+02:00

Venez participer à un cours de Qi Quong en extérieur, et terminer par une courte visite de l’exposition

Jardin de la Maison des Arts 11 rue de Bagneux 92320 Chatillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 40 84 97 11 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondesarts@chatillon92.fr »}]
Un cours de sport au milieu du Jardin de la Maison des Arts, suivi par une visite courte de l’exposition Qi Quong

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