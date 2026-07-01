Comme des cailloux dans le lit d’une rivière, Espace maison blanche, Châtillon
dimanche 13 septembre 2026 · Espace maison blanche · Châtillon
Informations pratiques
Comme des cailloux dans le lit d’une rivière Dimanche 13 septembre, 16h00 Espace maison blanche Hauts-de-Seine
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:30:00+02:00
« Un hommage à l’attachement si farouche aux objets qui nous entourent »
5854 objets donnés* sont exposés telle une rivière filant tout droit se jeter dans la mer. Remontent alors les souvenirs, joyeux ou plus déroutants, apparaissent les incohérences d’une société de consommation devenue folle, se percutent les émotions entre désir et dégoût. Les histoires fusent, certains objets prennent vie, d’autres s’auto-détruisent.
Espace maison blanche espace maison blanche Chatillon 92 Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0671179101 »}]
Deuxième Groupe d’Intervention – Ema DROUIN theatre performance
Jean-Michel Coubart
À voir aussi à Châtillon (Hauts-de-Seine)
- Musclons le corps et l’esprit ! – Pilates, Jardin de la Maison des Arts, Châtillon 3 juillet 2026
- Musclons le corps et l’esprit ! – Qi Quong, Jardin de la Maison des Arts, Châtillon 10 juillet 2026
- Musclons le corps et l’esprit ! – Taï Chi, Jardin de la Maison des Arts, Châtillon 10 juillet 2026
- Le Technicentre Atlantique, SNCF – Technicentre Atlantique, Châtillon 19 septembre 2026