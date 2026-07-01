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Comme des cailloux dans le lit d’une rivière, Espace maison blanche, Châtillon

dimanche 13 septembre 2026 · Espace maison blanche · Châtillon

Comme des cailloux dans le lit d’une rivière, Espace maison blanche, Châtillon

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Espace maison blanche
Adresse
espace maison blanche Chatillon 92
Ville
92320 Châtillon
Département
Hauts-de-Seine
Tarif
entrée libre

Comme des cailloux dans le lit d’une rivière Dimanche 13 septembre, 16h00 Espace maison blanche Hauts-de-Seine

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:30:00+02:00

« Un hommage à l’attachement si farouche aux objets qui nous entourent »
5854 objets donnés* sont exposés telle une rivière filant tout droit se jeter dans la mer. Remontent alors les souvenirs, joyeux ou plus déroutants, apparaissent les incohérences d’une société de consommation devenue folle, se percutent les émotions entre désir et dégoût. Les histoires fusent, certains objets prennent vie, d’autres s’auto-détruisent.

Espace maison blanche espace maison blanche Chatillon 92 Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0671179101 »}]
Deuxième Groupe d’Intervention – Ema DROUIN theatre performance

Jean-Michel Coubart

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