Comme des cailloux dans le lit d’une rivière, Espace maison blanche, Châtillon

Informations pratiques

Comme des cailloux dans le lit d’une rivière Dimanche 13 septembre, 16h00 Espace maison blanche Hauts-de-Seine

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:30:00+02:00

« Un hommage à l’attachement si farouche aux objets qui nous entourent »

5854 objets donnés* sont exposés telle une rivière filant tout droit se jeter dans la mer. Remontent alors les souvenirs, joyeux ou plus déroutants, apparaissent les incohérences d’une société de consommation devenue folle, se percutent les émotions entre désir et dégoût. Les histoires fusent, certains objets prennent vie, d’autres s’auto-détruisent.

Espace maison blanche espace maison blanche Chatillon 92 Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0671179101 »}]

Deuxième Groupe d’Intervention – Ema DROUIN theatre performance

Jean-Michel Coubart