Visites de l’exposition Street-art de l’école Jean Jaurès, École Jean-Jaurès, Châtillon
samedi 19 septembre 2026 · École Jean-Jaurès · Châtillon
Informations pratiques
Visites de l’exposition Street-art de l’école Jean Jaurès 19 et 20 septembre École Jean-Jaurès Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Pendant l’année scolaire 2024-2025, les élèves de l’école maternelle Jean Jaurès ont travaillé sur le thème du Street art, pour la dernière année avant le déménagement dans la nouvelle école.
Tout au long de l’année une quarantaine d’artistes, coordonnés par le groupe Urban Maker et d’autres artistes locaux, sont venus graffer les murs de l’école, pendant le temps scolaire, parfois avec les enfants, les maitresses et les parents, ainsi que lors de weekends portes ouvertes. L’école a désormais l’allure d’un grand musée à ciel ouvert, avec des œuvres d’artistes émergents et confirmés.
Entrée libre sur réservation
École Jean-Jaurès 62 rue Jean-Jaurès 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/visites-de-l-exposition-street-art-a-lecole-jean-jaures »}]
Exposition de street-art par les élèves de l’école maternelle
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