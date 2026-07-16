Visite guidée pour parents et enfants de l’Eglise Notre-Dame-du-Calvaire, Église Notre-Dame du Calvaire, Châtillon

Informations pratiques

Visite guidée pour parents et enfants de l’Eglise Notre-Dame-du-Calvaire 19 et 20 septembre Église Notre-Dame du Calvaire Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée pour parents et enfants

Église Notre-Dame du Calvaire 2 Avenue de la Paix, 92320 Châtillon, France Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France 0155489050 https://paroissechatillon.fr L’église est construite de 1932 à 1934, dans le cadre des chantiers du Cardinal, par l’architecte Paul Flandrin. Elle est composée d’une file de trois coupoles terminée par une abside semi-circulaire. La construction extérieure est en brique avec une ossature de ciment armé. La décoration intérieure fut confiée à Jean-Pierre Laurens qui avait prévu des fresques, mais décéda avant le début de la construction. Il avait cependant réalisé un triptyque (L’Annonciation, La Vierge au pied de la Croix, l’Adoration des bergers) qui fut reproduit à fresque par Gabriel Genieis dans le bras droit du transept. Le décor intérieur fut réalisé de 1935 à 1962 sous la direction d’Yvonne Diéterle, épouse de Jean-Pierre Laurens par les élèves de ce dernier : Gabriel Genieis, Guyenot, Georges Cheyssial et Couturat. Des bas-reliefs dus à Marius Petit et Madeleine Froidevaux ornent la façade.

Visite commentée

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