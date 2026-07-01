Visite commentée, La Folie Desmares – Maison du Patrimoine, Châtillon

Informations pratiques

Visite commentée 19 et 20 septembre La Folie Desmares – Maison du Patrimoine Hauts-de-Seine

aucune limite de participants avec 4 guides

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Propos sur la Folie Desmares « édifice insigne » du patrimoine de Châtillon dans les Hautes de Seine. Découverte de l’art pictural du XVIIIe siècle, les hauts reliefs aux singeries. La salle de bal de Charlotte Desmares et ses frises aux singes musiciens et aux chiens savants, les scènes de chasse du grand Desportes, la cour aux mascarons, les jardins en broderie de buis et les puits du XVIIIe siècle.

La Folie Desmares – Maison du Patrimoine 13 rue de la gare 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 68 10 37 http://maisondupatrimoine-chatillon92.fr Folie du XVIIIe siècle, maison de campagne de Claude Ballon danseur des Rois Louis XIV et Louis XV métro ligne 13 Châtillon -Montrouge tram T6 centre ville ou bus 194 et 195 ou 188 arrêt Hôtel de ville

Visite commentée

©Les Amis du Vieux Châtillon