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Spectacle « Tout en assiégeant » par la Compagnie Les Tailleurs d’Histoire, EHPAD – Résidence Sainte-Anne-d’Auray, Châtillon

vendredi 18 septembre 2026 · EHPAD - Résidence Sainte-Anne-d'Auray · Châtillon

Spectacle « Tout en assiégeant » par la Compagnie Les Tailleurs d’Histoire, EHPAD – Résidence Sainte-Anne-d’Auray, Châtillon

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
EHPAD - Résidence Sainte-Anne-d'Auray
Adresse
5 rue de Fontenay, 92320 Châtillon
Ville
92320 Châtillon
Département
Hauts-de-Seine

Spectacle « Tout en assiégeant » par la Compagnie Les Tailleurs d’Histoire Vendredi 18 septembre, 19h00 EHPAD – Résidence Sainte-Anne-d’Auray Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:10:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:10:00+02:00

Spectacle d’ouverture « Tout en assiégeant » par la Compagnie Les Tailleurs d’Histoire
Création musicale et théâtrale qui s’articule autour de chansons nouvelles Renaissance : des textes rimés écrits par des soldats du XVIe siècle relatant leur propre expérience, lors de campagnes et de sièges. Ils se chantent toujours « sur l’air de ». L’occasion de mettre en lumière la vie d’un soldat au XVIe siècle, pris entre l’image déclinante de la chevalerie et les complexes enjeux géopolitiques de l’Europe à l’aube de le Réforme.
Tout public, dès 7 ans

EHPAD – Résidence Sainte-Anne-d’Auray 5 rue de Fontenay, 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/spectacle-tout-en-assiegeant-par-la-compagnie-les-tailleurs-d-histoire »}]
Spectacle « Tout en assiégeant »

© DR

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