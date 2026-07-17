Spectacle « Tout en assiégeant » par la Compagnie Les Tailleurs d’Histoire, EHPAD – Résidence Sainte-Anne-d’Auray, Châtillon

Informations pratiques

Spectacle « Tout en assiégeant » par la Compagnie Les Tailleurs d’Histoire Vendredi 18 septembre, 19h00 EHPAD – Résidence Sainte-Anne-d’Auray Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:10:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:10:00+02:00

Spectacle d’ouverture « Tout en assiégeant » par la Compagnie Les Tailleurs d’Histoire

Création musicale et théâtrale qui s’articule autour de chansons nouvelles Renaissance : des textes rimés écrits par des soldats du XVIe siècle relatant leur propre expérience, lors de campagnes et de sièges. Ils se chantent toujours « sur l’air de ». L’occasion de mettre en lumière la vie d’un soldat au XVIe siècle, pris entre l’image déclinante de la chevalerie et les complexes enjeux géopolitiques de l’Europe à l’aube de le Réforme.

Tout public, dès 7 ans

EHPAD – Résidence Sainte-Anne-d’Auray 5 rue de Fontenay, 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/spectacle-tout-en-assiegeant-par-la-compagnie-les-tailleurs-d-histoire »}]

Spectacle « Tout en assiégeant »

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