Le Technicentre Atlantique, SNCF – Technicentre Atlantique, Châtillon

Informations pratiques

Le Technicentre Atlantique Samedi 19 septembre, 09h00 SNCF – Technicentre Atlantique Hauts-de-Seine

Pas de stationnement possible pour les vélos et les poussettes. Le circuit comporte de nombreux obstacles et dénivellements ( installations voies, passage sur les rails).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, nous vous invitons à pousser les portes du Technicentre Atlantique pour découvrir un univers souvent méconnu, à la fois humain, technique et innovant. Vous pourrez explorer nos ateliers, observer les différentes étapes de maintenance des rames, échanger avec nos équipes et mieux comprendre les métiers qui permettent aux TGV Inoui de circuler chaque jour dans les meilleures conditions.

Que vous soyez curieux, passionné de trains, en famille ou simplement désireux de découvrir un site emblématique de Châtillon, nous serons heureux de vous accueillir pour ce moment de découverte et de convivialité.

À très bientôt au Technicentre Atlantique !

SNCF – Technicentre Atlantique 60 rue Etienne Deforges 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France Le Technicentre Atlantique assure la fourniture des rames au départ de Paris Montparnasse. Il pilote la maintenance des rames TGV Atlantiques, Duplex, TGV l’Océane et OUIGO circulant sur l’axe. Métro 13 – Chatillon – Montrouge à proximité

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