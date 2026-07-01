Musclons le corps et l’esprit ! – Taï Chi, Jardin de la Maison des Arts, Châtillon

Informations pratiques

Musclons le corps et l’esprit ! – Taï Chi 10 – 24 juillet, les vendredis Jardin de la Maison des Arts Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T17:00:00+02:00 – 2026-07-10T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T17:00:00+02:00 – 2026-07-24T18:00:00+02:00

Venez participer à un cours de Taï Chi en extérieur, et terminer par une courte visite de l’exposition

Vendredis 10, 17, 24 juillet à 17h : Cours de Cours de Taï Chi

Vendredis 10, 17, 24 juillet à 17h45 : Visite courte de l’exposition

Jardin de la Maison des Arts 11 rue de Bagneux 92320 Chatillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 40 84 97 11 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondesarts@chatillon92.fr »}]

Un cours de sport au milieu du Jardin de la Maison des Arts, suivi par une visite courte de l’exposition Qi Quong