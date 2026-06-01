Musée antique de plein air, Office de tourisme de Nîmes, Nîmes

Musée antique de plein air Samedi 13 juin, 10h30 Office de tourisme de Nîmes Gard

Tarifs : 10€ normal et 7€ réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Durant plusieurs siècles, inscriptions, sculptures et fragments d’architecture antiques découverts à Nîmes et dans ses environs sont exposés aux quatre coins de la ville. Inscrits dans un pan de mur ou disposés dans la cour d’un hôtel particulier, ces vestiges d’un passé glorieux et lointain témoignent autant de l’érudition de leurs propriétaires que de la familiarité des Nîmois avec leur héritage antique. Parcourez la ville à la découverte des derniers témoins de cette pratique, antérieure à la création du premier musée archéologique, installé à la fin du 19e siècle dans l’ancien collège des Jésuites.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Nîmes, 6 bd des Arènes

Renseignements au 04 66 58 38 00

Office de tourisme de Nîmes 6 boulevard des Arènes Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie +33 (0) 4 66 58 38 00 https://nimes-tourisme.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://nimes-tourisme.com/produit/musee-antique-de-plein-air/ »}]

Durant plusieurs siècles, inscriptions, sculptures et fragments d’architecture antiques découverts à Nîmes et dans ses environs sont exposés aux quatre coins de la ville. Inscrits dans un pan de mur …

©Ville de Nîmes