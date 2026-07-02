Musée archéologique Association de Recherche de Châtelais et du Segréen (ARCS), Musée archéologique de Châtelais, Segré-en-Anjou Bleu

Informations pratiques

Musée archéologique

Association de Recherche de Châtelais et du Segréen (ARCS) Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h00 Musée archéologique de Châtelais Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Ce musée local vous transporte dans l’Histoire, du Néolithique au Moyen-Âge. Grâce aux découvertes archéologiques locales, vous prendrez plaisir à observer des objets trouvés dans le secteur comme des pierres taillées, des silex, des haches et poignards en bronze, des monnaies gallo-romaines, des sarcophages mérovingiens… La visite s’accompagne d’une présentation sur l’évolution des châteaux

Dimanche // 10h à 12h

• Visite libre ou commentée

• Prolongez votre visite avec la découverte libre du village et de ses nombreux vestiges historiques (parcours avec panneaux explicatifs)

• Concert à 15h dans l’église avec les chœurs d’Azé et l’Harmonie de Châtelais

• Expo photo sur les 50 ans de l’ARCS (Association

• Gratuit

Musée archéologique de Châtelais 2 Pl. de l’Église, 49520 Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu 49520 Châtelais Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 31 96 03 93 https://www.arcschatelais.net/ Découvrez un musée dédié à l’histoire locale, depuis le Néolithique jusqu’au Moyen Âge. Les collections archéologiques présentent des objets authentiques trouvés dans le secteur : pierres taillées, silex, haches et poignards en bronze, monnaies gallo-romaines, sarcophages mérovingiens… Autant d’artefacts qui témoignent d’une occupation humaine continue depuis près de 7 000 ans.

L’ARCS propose également une visite de Conbaristum (nom latin de la commune). Cet itinéraire patrimonial vous conduit du grand oppidum gaulois du 1er siècle av. J.-C. à la voie romaine, puis de la nécropole mérovingienne aux remparts du 12e siècle. Vous explorez ainsi l’ensemble du bourg, ses vestiges de château et son église, au cœur du plus ancien site habité de l’Anjou bleu.

Ce musée local vous transporte dans l’Histoire, du Néolithique au Moyen-Âge. Grâce aux découvertes archéologiques locales, vous prendrez plaisir à observer des objets trouvés dans le secteur comme et…

©Réjane Picaut