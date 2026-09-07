Musée ATP – LES APRES-MIDI JEUX, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan
mercredi 21 octobre 2026 · Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) · Draguignan
Informations pratiques
Musée ATP – LES APRES-MIDI JEUX Mercredi 21 octobre, 16h00 Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T16:00:00+02:00 – 2026-10-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-21T16:00:00+02:00 – 2026-10-21T18:00:00+02:00
LES APRES-MIDI JEUX
Partagez un moment de convivialité lors de nos après-midis jeux, une formule pour toute la famille ou des activités ludiques en lien avec l’exposition seront proposées.
Durée 1h30
Public famille – Gratuit, sur réservation culture.dracenie.com
Mercredi 21 octobre 2026
16h – Musée des Arts et Traditions Populaires
Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) 75 place Georges Brassens, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 47 05 72 https://culture.dracenie.com/musee-des-arts-et-traditions-populaires/ Le musée des ATP offre 600 m2 d’expositions permanentes et temporaires sur 3 niveaux, ainsi qu’une présentation en extérieur (galeries des machines). Situé au cœur de la ville, ce musée a été créé sous l’impulsion de l’association de sauvegarde des Arts et traditions populaires de moyenne Provence dans les années 1980.
LES APRES-MIDI JEUX
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