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Musée ATP – LES APRES-MIDI JEUX, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan

mercredi 21 octobre 2026 · Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) · Draguignan

Musée ATP – LES APRES-MIDI JEUX, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Lieu
Musée des Arts et Traditions populaires (ATP)
Adresse
75 place Georges Brassens, Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var

Musée ATP – LES APRES-MIDI JEUX Mercredi 21 octobre, 16h00 Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T16:00:00+02:00 – 2026-10-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-21T16:00:00+02:00 – 2026-10-21T18:00:00+02:00

LES APRES-MIDI JEUX

Partagez un moment de convivialité lors de nos après-midis jeux, une formule pour toute la famille ou des activités ludiques en lien avec l’exposition seront proposées.
Durée 1h30
Public famille – Gratuit, sur réservation culture.dracenie.com

Mercredi 21 octobre 2026

16h – Musée des Arts et Traditions Populaires

Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) 75 place Georges Brassens, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 47 05 72 https://culture.dracenie.com/musee-des-arts-et-traditions-populaires/ Le musée des ATP offre 600 m2 d’expositions permanentes et temporaires sur 3 niveaux, ainsi qu’une présentation en extérieur (galeries des machines). Situé au cœur de la ville, ce musée a été créé sous l’impulsion de l’association de sauvegarde des Arts et traditions populaires de moyenne Provence dans les années 1980.
LES APRES-MIDI JEUX

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