Musée Cognacq-Jay : « Meubles ouverts : mécanismes, tiroirs secrets… Musée Cognacq-Jay Paris
Musée Cognacq-Jay : « Meubles ouverts : mécanismes, tiroirs secrets… Musée Cognacq-Jay Paris jeudi 4 juin 2026.
Vous avez déjà vécu une expérience unique en découvrant les étapes de la fabrication d’un meuble au XVIIIe siècle, période où le raffinement de l’ébénisterie atteint son apogée ! Nous vous proposons d’aller plus loin encore. Lors de cette visite guidée, la conférencière du musée ouvre les meubles les plus représentatifs de la collection, nous permettant de découvrir l’intérieur des meubles d’appui, les tiroirs invisibles des commodes ou les subtiles mécanismes des tables à écrire. Un moment « confidentiel » à ne pas manquer. Places limitées.
Une visite guidée exceptionnelle au Musée Cognacq-Jay qui vous donne à voir les mécanismes, tiroirs secrets… de ses mobiliers. Entrez dans l’univers des amateurs d’Art !
Le jeudi 04 juin 2026
de 14h15 à 16h15
payant
Tarif : 17€ – nombre de places limités
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T17:15:00+02:00
fin : 2026-06-04T19:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T14:15:00+02:00_2026-06-04T16:15:00+02:00
Musée Cognacq-Jay 8 rue Elzévir 75003 Paris
https://www.agedordefrance.fr +33153246740 agedor@agedordefrance.com
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