Musée d’Art et d’Histoire de Dreux, visite libre, Musée d’art et d’histoire, Dreux

Informations pratiques

Musée d’Art et d’Histoire de Dreux, visite libre 19 et 20 septembre Musée d’art et d’histoire Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le musée d’Art et d’Histoire de Dreux installé au sein d’une ancienne chapelle néo-romane, bâti en 1895, expose de riches collections d’art postimpressionniste, d’archéologie, de vitraux et de chapiteaux médiévaux.

Dans le cadre de la Biennale Panorama, exposition itinérante déployée dans les lieux patrimoniaux de la ville, découvrez une sélection exceptionnelle d’œuvres prêtées par le Mobilier national, la Manufacture de Sèvres et les Ateliers Loire, mises en dialogue avec les collections permanentes du musée.

Laissez-vous surprendre par ces trésors où la création artistique et l’excellence des métiers d’art se rencontrent pour révéler toute leur richesse et leur savoir-faire.

Musée d’art et d’histoire 5 Place du Musée, 28100 Dreux, France Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 33237385575 https://www.dreux.com/le-musee Collections liées à la riche histoire drouaise.

Archéologie : vestiges du Fort Harrouard et matériel funéraire mérovingien.

Histoire de la collégiale Saint-Étienne, sur l’emplacement de laquelle s’élève la Chapelle Royale, mausolée de la famille royale d’Orléans.

Peinture impressionniste et postimpressionniste.

Collection de près de quatre cents pipes, accessoires et objets du fumeur, entrée en 1974 au musée de Dreux grâce à l’architecte d’origine russe Igor Smirnoff, abondée en 1980 par sa sœur, Olga Boundass. En voiture : autoroute A13 puis RN12 à Bois d’Arcy. Voie rapide sans péage sur tout le trajet. 1h environ. Depuis Chartres : En voiture : RN 154 (voie rapide) ; 30min. Parcs de stationnement souterrains Métézeau et Mésirard gratuits 2 heures. Train: Gare Montparnasse, arrêt gare de Dreux ; descendre le boulevard Louis Terrier en face, puis, au feu tricolore, tourner deux fois à gauche ; 48 min. à 1h10.

Le musée d’Art et d’Histoire de Dreux, installé au sein d’une ancienne chapelle néo-romane, bâti en 1895, expose de riches collections d’art.

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