MUSÉE DE LA MER — VISITE LIBRE Sète
samedi 19 septembre 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
MUSÉE DE LA MER — VISITE LIBRE
1 Rue Jean Vilar Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le Musée de la Mer de Sète ouvre ses portes pour les JEP 2026 — visite libre les samedi et dimanche.
Le Musée de la Mer de Sète ouvre ses portes pour les JEP 2026 — visite libre les samedi et dimanche. .
1 Rue Jean Vilar Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 71 55
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English :
Will the Sète Maritime Museum open its doors for the 2026 European Heritage Days? Self-guided tours are available on Saturdays and Sundays.
L’événement MUSÉE DE LA MER — VISITE LIBRE Sète a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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