Informations pratiques

Sète

MUSÉE DE LA MER — VISITE LIBRE

1 Rue Jean Vilar Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le Musée de la Mer de Sète ouvre ses portes pour les JEP 2026 — visite libre les samedi et dimanche.

Le Musée de la Mer de Sète ouvre ses portes pour les JEP 2026 — visite libre les samedi et dimanche. .

1 Rue Jean Vilar Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 71 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Will the Sète Maritime Museum open its doors for the 2026 European Heritage Days? Self-guided tours are available on Saturdays and Sundays.

L’événement MUSÉE DE LA MER — VISITE LIBRE Sète a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau