Musée de la Tour des Échevins, Musée de la Tour des Échevins, Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Musée de la Tour des Échevins 19 et 20 septembre Musée de la Tour des Échevins Haute-Saône

Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Musée de la Tour des Échevins !

Découvrez une double immersion dans le passé :

L’exposition « Trésors d’abbayes » : explorez les scriptoria et manuscrits médiévaux, témoins de la richesse intellectuelle et artistique des abbayes entre le VIᵉ et le IXᵉ siècle.

Les collections archéologiques : des objets rares pour retracer l’histoire ancienne.

Un rendez-vous pour les amateurs d’art, d’histoire et de patrimoine médiéval !

Musée de la Tour des Échevins Rue Victor Genoux, 70300 Luxeuil-les-Bains, France Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384400007 https://www.ville-luxeuil-les-bains.fr/musees.htm Construite au milieu du XVe siècle, la Tour des Échevins est l’ancien hôtel de ville de Luxeuil. Ce vaste édifice rectangulaire s’élève sur quatre étages, s’ouvrant sur un bel escalier en vis. Ainsi, 146 marches sont à gravir pour entrevoir un panorama extraordinaire sur les Vosges et les Alpes. Ce bâtiment abrite le musée municipal d’art et d’archéologie.

Collections archéologiques et exposition «Trésors d’abbayes. Scriptoria et manuscrits au Moyen Âge (VIe – IXe siècles)»

©Etienne KOPP