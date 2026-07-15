UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ornans

Musée de la Vie d’Avant, Musée du Costume et des Traditions comtoises, Ornans

samedi 19 septembre 2026 · Musée du Costume et des Traditions comtoises · Ornans

Musée de la Vie d’Avant, Musée du Costume et des Traditions comtoises, Ornans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée du Costume et des Traditions comtoises
Adresse
7 Rue Edouard Bastide, 25290 Ornans, France
Ville
25290 Ornans
Département
Doubs
Tarif
Chapelle de la Visitation, 7 rue Edouard Bastide. Entrée gratuite lors des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre 2026.

Musée de la Vie d’Avant 19 et 20 septembre Musée du Costume et des Traditions comtoises Doubs

Chapelle de la Visitation, 7 rue Edouard Bastide. Entrée gratuite lors des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le musée de la Vie d’Avant fait revivre le passé
Les 19 et 20 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée de la Vie d’Avant ouvre ses portes l’après-midi, de 14h à 18h.
Le cloître de la Visitation accueillera un salon de thé, pour prolonger la visite autour d’un moment gourmand, ainsi qu’un authentique passage du certificat d’études en orthographe et en mathématiques : de quoi se replonger, le temps d’une dictée ou d’un calcul, dans l’ambiance des salles de classe d’autrefois.
Petit clin d’œil photo : un espace « souvenir d’époque » sera installé, avec notamment de chapeaux, pour repartir avec une image à l’ancienne. La chorale et l’EMIPO viendront ponctuer le week-end avec des interludes musicales.
Deux jours pour (re)découvrir le musée autrement, entre mémoire vivante et bonne humeur partagée !

Musée du Costume et des Traditions comtoises 7 Rue Edouard Bastide, 25290 Ornans, France Ornans 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381624030 https://www.ornans.fr/vos-temps-libres/tourisme/musee-du-costume-et-des-traditions-comtoises
Le musée de la Vie d’Avant fait revivre le passé

© Mairie d’Ornans

À voir aussi à Ornans (Doubs)