Musée de la Vie d’Avant, Musée du Costume et des Traditions comtoises, Ornans
samedi 19 septembre 2026 · Musée du Costume et des Traditions comtoises · Ornans
Informations pratiques
Musée de la Vie d’Avant 19 et 20 septembre Musée du Costume et des Traditions comtoises Doubs
Chapelle de la Visitation, 7 rue Edouard Bastide. Entrée gratuite lors des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre 2026.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le musée de la Vie d’Avant fait revivre le passé
Les 19 et 20 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée de la Vie d’Avant ouvre ses portes l’après-midi, de 14h à 18h.
Le cloître de la Visitation accueillera un salon de thé, pour prolonger la visite autour d’un moment gourmand, ainsi qu’un authentique passage du certificat d’études en orthographe et en mathématiques : de quoi se replonger, le temps d’une dictée ou d’un calcul, dans l’ambiance des salles de classe d’autrefois.
Petit clin d’œil photo : un espace « souvenir d’époque » sera installé, avec notamment de chapeaux, pour repartir avec une image à l’ancienne. La chorale et l’EMIPO viendront ponctuer le week-end avec des interludes musicales.
Deux jours pour (re)découvrir le musée autrement, entre mémoire vivante et bonne humeur partagée !
Musée du Costume et des Traditions comtoises 7 Rue Edouard Bastide, 25290 Ornans, France Ornans 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381624030 https://www.ornans.fr/vos-temps-libres/tourisme/musee-du-costume-et-des-traditions-comtoises
Le musée de la Vie d’Avant fait revivre le passé
© Mairie d’Ornans
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