Musée de l’Abbaye Bach en dialogue(s) Musée de l’Abbaye Saint-Claude
Musée de l’Abbaye Bach en dialogue(s) Musée de l’Abbaye Saint-Claude dimanche 24 mai 2026.
Saint-Claude
Musée de l’Abbaye Bach en dialogue(s)
Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 12:30:00
Date(s) :
2026-05-24
Musée de l’Abbaye Bach en dialogue(s)
Dimanche 24 mai 2026 à 10h
Le musée de l’Abbaye accueille cette année encore le Festival de Musique du Haut-Jura.
Au programme
10h Une visite guidée des collections du musée sera conduite par la directrice Valérie Pugin
11h Pour ce deuxième rendez-vous imaginé par Julien Chauvin, le violon et le clavecin dialoguent comme deux voix en conversation permanente. Tantôt unis, tantôt contrastés, ils dessinent un paysage sonore où l’intime rencontre l’élan, et où la danse affleure sous l’écriture savante. Cette circulation entre styles et caractères éclaire une période charnière de l’histoire musicale, marquée par l’évolution du langage baroque vers une expression plus directe et plus subjective.
Venez partager un moment privilégié, au plus près des artistes, dans un cadre intimiste suivie d’un moment convivial.
Billetterie Festival de Musique du Haut-Jura
Tarif 7,50€ .
Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 12 60 contact.musee@hautjurasaintclaude.fr
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English : Musée de l’Abbaye Bach en dialogue(s)
L’événement Musée de l’Abbaye Bach en dialogue(s) Saint-Claude a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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