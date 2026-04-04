(Re)découvrez les collections du musée et son sous-sol archéologique puis profiter d’un moment convivial dans le jardin avec un DJ SET, Musée de l’abbaye, Saint-Claude

(Re)découvrez les collections du musée et son sous-sol archéologique puis profiter d’un moment convivial dans le jardin avec un DJ SET Samedi 23 mai, 19h30 Musée de l’abbaye Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

(Re)découvrez les collections du musée et son sous-sol archéologique lors de la Nuit des musées

À partir de 19h30, profitez d’un DJ set du collectif Résolution dans le jardin, avec la possibilité de vous rafraîchir sur place.

Musée de l’abbaye 3 Place de l’Abbaye, 39200 Saint-Claude, France Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384381260 http://museedelabbaye.fr Une exceptionnelle collection d’art nichée dans un écrin de verdure.

Bénéficiant d’une architecture audacieuse ouverte sur le paysage extérieur, ce musée renferme une collection de peintures et de dessins de la fin du XIXe siècle aux années 1980. Plusieurs générations d’artistes se succèdent autour de Bonnard, Vuillard, Vallotton, Dufy et d’autres peintres affiliés à l’École de Paris dont les peintres donateurs, Guy Bardone et René Genis.

(Re)découvrez les collections du musée et son sous-sol archéologique lors de la Nuit des musées

©Lilian Menetrier