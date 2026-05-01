Musée de l’Abbaye Nuit Européenne des musées Musée de l’Abbaye Saint-Claude

Saint-Claude

Musée de l’Abbaye Nuit Européenne des musées

Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la Nuit des musées, le Musée de l’Abbaye de Saint-Claude vous ouvre ses portes gratuitement en soirée.

Découvrez le programme de cette 22ème édition, samedi 23 mai de 18h00 à 22h30 !

Profitez de la soirée pour (re)découvrir les vestiges archéologiques de l’ancienne abbaye de Saint-Claude ainsi que les collections Beaux-Arts du musée. C’est également l’occasion de parcourir l’exposition temporaire Résonance . De Picasso, Braque ou Goya jusqu’à Djamel Tatah, Silvia Bächli ou Xavier Veilhan, peintures, sculptures, photographies et dessins dialoguent dans un parcours à travers tout le musée.

Dès 18h30, partez pour une déambulation picturale et musicale autour des Quatre Saisons de Vivaldi. Cette expérience immersive, proposée avec le Festival de musique du Haut-Jura, sera portée par la présence de Julien Chauvin au violon, directeur musical du Concert de la Loge. Une invitation à redécouvrir les collections et le sous-sol archéologique sous un regard inédit.

À partir de 19h30, prolongez la soirée dans le jardin avec un DJ set, dans une ambiance conviviale, avec possibilité de se rafraîchir sur place.

➡️ Sur réservation

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. .

Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 12 60 contact.musee@hautjurasaintclaude.fr

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English :

L’événement Musée de l’Abbaye Nuit Européenne des musées Saint-Claude a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE