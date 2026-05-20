Musée de l’Abbaye Nocturne Musée de l’Abbaye Saint-Claude
Musée de l’Abbaye Nocturne Musée de l’Abbaye Saint-Claude vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Claude
Musée de l’Abbaye Nocturne
Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:45:00
fin : 2026-07-24 21:45:00
Date(s) :
2026-07-24
Musée de l’Abbaye Nocturne
Vendredi 24 juillet 2026 à 20h45
Le public est invité à suivre un étrange gardien à travers les espaces du musée, du sous-sol au jardin, pour une visite immersive jalonnée de traces et de phénomènes inexpliqués. Peu à peu, des indices troublants révèlent une présence singulière des créatures humanimales , entre humain et sauvage, semblant habiter les lieux. Entre observation, écoute et surprises, le parcours invite à partager les découvertes et les interrogations du guide. La déambulation se conclut dans le jardin par une apparition sensible, entre film et performance, suivie d’un rituel collectif, suspendu entre inquiétude et apaisement.
À travers ces figures masquées, ce spectacle interroge notre lien au vivant et à la forêt, aujourd’hui fragilisée.
Un temps convivial sera proposé à l’issue de la représentation. .
Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 12 60 contact.musee@hautjurasaintclaude.fr
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English : Musée de l’Abbaye Nocturne
L’événement Musée de l’Abbaye Nocturne Saint-Claude a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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