Musée de l’Abbaye Week-end musées Télérama Musée de l’Abbaye Saint-Claude

À l’occasion du Week-end Musées organisé par Télérama, les 21 et 22 mars 2026, le Musée de l’Abbaye vous ouvre grand ses portes… gratuitement !

Avec le pass Télérama accès libre tout le week-end pour

– les collections beaux-arts

– le sous-sol archéologique et ses vestiges exceptionnels de l’ancienne abbaye de Saint-Claude

– l’exposition temporaire Résonance

Partout en France, près de 150 musées participent à cet événement. Une belle occasion de prendre le temps de découvrir ou redécouvrir ces lieux.

Un week-end idéal pour une parenthèse culturelle, seul, en famille ou entre amis. .

Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 12 60 contact.musee@hautjurasaintclaude.fr

