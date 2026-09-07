Musée de l’Automobile, Musée de l’Automobile, Valençay

Informations pratiques

Musée de l’Automobile 19 et 20 septembre Musée de l’Automobile Indre

Tarif à 5 € au lieu de 7,50 € !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez notre Musée à tarif préférentiel dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine !

Musée de l’Automobile 12 avenue de la Résistance, 36600 Valençay Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire 02 54 00 07 74 http://www.musee-auto-valencay.fr Le Musée de l’Automobile de Valençay présente une soixantaine de véhicules sur 1600 m² d’exposition (depuis 1898), en état de fonctionnement, ainsi qu’une importante collection d’enseignes de garage, de pièces détachées et d’affiches d’époque. Possibilité de monter au volant d’une Citroën C3 de 1926. Une salle vidéo et un espace jeux vidéo et dessin sont mis à disposition des visiteurs. Sortie A85 Chémery Sortie A20 Vatan A 200m du Parc et Château de Valençay

Visitez notre Musée à tarif préférentiel dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine !

© CCEV