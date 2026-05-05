Musée des Archives nationales, Archives nationales – Site de Paris, Paris
Musée des Archives nationales, Archives nationales – Site de Paris, Paris samedi 23 mai 2026.
Musée des Archives nationales Samedi 23 mai, 14h00 Archives nationales – Site de Paris Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Découvrez le parcours permament du musée, ses expositions temporaires – « Le testament de Napoléon Ier » et « Lafayette entre France et Amérique : histoire et légende » – ainsi que les salons du prince et de la princesse de Soubise.
https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/le-musee-des-archives-nationales
Archives nationales – Site de Paris 60 Rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France 01 40 27 60 96 http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/ [{« link »: « https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/le-musee-des-archives-nationales »}] © Archives nationales Métro : Rambuteau ; Hôtel de ville Bus : 29, 76
Visite libre
© Archives nationales, DIS / Nicolas Dion
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