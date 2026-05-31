Musée des ATP – Atelier Au tour du potier, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan

Musée des ATP – Atelier Au tour du potier 7 – 28 juillet, certains mardis Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) Var

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T10:00:00+02:00 – 2026-07-07T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T11:30:00+02:00

Mardi 7, 21 et 28 juillet

10h & 11h : Atelier “Au tour de potier”

Animé par Sonia de l’Atelier Courant d’Art Maya, cet atelier de 15 minutes invite petits et grands à découvrir le geste ancestral du potier. Chaque participant s’initie au tour et repart avec sa création.

Durée 15 min. – Tout public – Gratuit sur réservation.

Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) 75 place Georges Brassens, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 47 05 72 https://culture.dracenie.com/musee-des-arts-et-traditions-populaires/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/ »}] Le musée des ATP offre 600 m2 d’expositions permanentes et temporaires sur 3 niveaux, ainsi qu’une présentation en extérieur (galeries des machines). Situé au cœur de la ville, ce musée a été créé sous l’impulsion de l’association de sauvegarde des Arts et traditions populaires de moyenne Provence dans les années 1980.

Autour de l’exposition Fêtes populaires