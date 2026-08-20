Musée des ATP – Atelier « Dessiner l’invisible », Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan

Informations pratiques

Musée des ATP – Atelier « Dessiner l’invisible » Mercredi 7 octobre, 10h00 Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T10:00:00+02:00 – 2026-10-07T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-07T10:00:00+02:00 – 2026-10-07T11:00:00+02:00

Atelier animé par un archéo-anthropologue

Réalisation d’une fresque collective inspirée des représentations grecques et égyptiennes, suivie d’une découverte des détails cachés révélés par la lumière noire.

À partir de 6 ans – Gratuit, sur réservation

10h – Musée des ATP

Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) 75 place Georges Brassens, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 47 05 72 https://culture.dracenie.com/musee-des-arts-et-traditions-populaires/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/atelier-dessiner-linvisible.html »}] Le musée des ATP offre 600 m2 d’expositions permanentes et temporaires sur 3 niveaux, ainsi qu’une présentation en extérieur (galeries des machines). Situé au cœur de la ville, ce musée a été créé sous l’impulsion de l’association de sauvegarde des Arts et traditions populaires de moyenne Provence dans les années 1980.

Atelier animé par un archéo-anthropologue