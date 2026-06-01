Musée des ATP – Atelier tambourin, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan

Musée des ATP – Atelier tambourin 28 juillet – 25 août, certains mardis Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) Var

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T14:00:00+02:00 – 2026-07-28T15:30:00+02:00

Fin : 2026-08-25T14:00:00+02:00 – 2026-08-25T15:30:00+02:00

Mardi 28 juillet, 11 et 25 août

14h : Atelier tambourin

Réalisez un tambourin et familiarisez-vous avec cet instrument emblématique.

Durée 1h30 – À partir de 8 ans – Gratuit sur réservation.

Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) 75 place Georges Brassens, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 47 05 72 https://culture.dracenie.com/musee-des-arts-et-traditions-populaires/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/ »}] Le musée des ATP offre 600 m2 d’expositions permanentes et temporaires sur 3 niveaux, ainsi qu’une présentation en extérieur (galeries des machines). Situé au cœur de la ville, ce musée a été créé sous l’impulsion de l’association de sauvegarde des Arts et traditions populaires de moyenne Provence dans les années 1980.

Autour de l’exposition Fêtes populaires