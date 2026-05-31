Musée des ATP – Atelier Tête fleurie, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan
Musée des ATP – Atelier Tête fleurie, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan jeudi 6 août 2026.
Musée des ATP – Atelier Tête fleurie 6 et 20 août Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) Var
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-06T10:00:00+02:00 – 2026-08-06T10:45:00+02:00
Fin : 2026-08-20T11:30:00+02:00 – 2026-08-20T12:15:00+02:00
Jeudi 6 et 20 août
10h, 10h45 et 11h30 : Atelier “Tête fleurie”
Venez découvrir l’art délicat de la couronne de tête fleuries, une création florale pensée comme un ornement vivant, à réaliser et à porter.
À partir de 6 ans – Gratuit sur réservation.
Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) 75 place Georges Brassens, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 47 05 72 https://culture.dracenie.com/musee-des-arts-et-traditions-populaires/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/ »}] Le musée des ATP offre 600 m2 d’expositions permanentes et temporaires sur 3 niveaux, ainsi qu’une présentation en extérieur (galeries des machines). Situé au cœur de la ville, ce musée a été créé sous l’impulsion de l’association de sauvegarde des Arts et traditions populaires de moyenne Provence dans les années 1980.
Autour de l’exposition Fêtes populaires
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