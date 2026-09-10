Musée des métiers de la chaussure, Musée des Métiers de la Chaussure, Sèvremoine

Informations pratiques

Musée des métiers de la chaussure 19 et 20 septembre Musée des Métiers de la Chaussure Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez tous les secrets qui entourent les métiers de la chaussure

Le musée des métiers de la chaussure ouvrira ses portes pour mettre à l’honneur le savoir-faire autour de la fabrication de la chaussure, reflet de l’identité industrielle des Mauges.

À l’occasion des 30 ans du musée, uniquement le samedi, des professionnels du secteur, anciens ou toujours en activité, partageront leur expérience du métier et mettront exceptionnellement en marche les machines du musée pour montrer l’importance du geste dans le processus de fabrication d’une chaussure

Musée des Métiers de la Chaussure 6 rue Saint-Paul, Saint-André de la Marche, 49450 Sèvremoine Sèvremoine 49450 Saint-André-de-la-Marche Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 46 35 65 http://www.museechaussure.fr Parking gratuit

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© Dominique Drouet