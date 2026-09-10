Musée des métiers de la chaussure, Musée des Métiers de la Chaussure, Sèvremoine
samedi 19 septembre 2026 · Musée des Métiers de la Chaussure · Sèvremoine
Informations pratiques
Musée des métiers de la chaussure 19 et 20 septembre Musée des Métiers de la Chaussure Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez tous les secrets qui entourent les métiers de la chaussure
Le musée des métiers de la chaussure ouvrira ses portes pour mettre à l’honneur le savoir-faire autour de la fabrication de la chaussure, reflet de l’identité industrielle des Mauges.
À l’occasion des 30 ans du musée, uniquement le samedi, des professionnels du secteur, anciens ou toujours en activité, partageront leur expérience du métier et mettront exceptionnellement en marche les machines du musée pour montrer l’importance du geste dans le processus de fabrication d’une chaussure
Musée des Métiers de la Chaussure 6 rue Saint-Paul, Saint-André de la Marche, 49450 Sèvremoine Sèvremoine 49450 Saint-André-de-la-Marche Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 46 35 65 http://www.museechaussure.fr Parking gratuit
Découvrez tous les secrets qui entourent les métiers de la chaussure
© Dominique Drouet
À voir aussi à Sèvremoine (Maine-et-Loire)
- 20 ans d’ATIMA Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine 12 septembre 2026
- Trail du Bocage Longeronnais Lycée Champ Blanc Sèvremoine 12 septembre 2026
- Vignes en Selle en Fête Portes Ouvertes Saint-Crespin-sur-Moine Sèvremoine 13 septembre 2026
- L’exposition “Entre deux eaux” vue par le club photo macairois, sèvremoine, Sèvremoine 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Fête du miel à Miel Mary Saint-André-de-la-Marche Sèvremoine 18 septembre 2026