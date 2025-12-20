Musée des tout petits Carnuta Jupilles
Musée des tout petits Carnuta Jupilles mardi 27 octobre 2026.
Jupilles
Musée des tout petits
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 10:30:00
fin : 2026-10-27 11:30:00
Date(s) :
2026-10-27
Musée des tout petits
Dédiée aux tout-petits, cette animation les invite à découvrir le monde de la forêt à travers des expériences sensorielles. Loïc le Pic, qui vit tout en haut des arbres et observe beaucoup la forêt, leur fera découvrir les animaux, les arbres et les métiers du bois.
Pour les 2-4 ans. Sur réservation. .
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
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English :
Musée des tout petits
L’événement Musée des tout petits Jupilles a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Vallée du Loir
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