Musée du Combattant de la Haute-Saône, Musée du Combattant de la Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Musée du Combattant de la Haute-Saône 19 et 20 septembre Musée du Combattant de la Haute-Saône Haute-Saône

Entrée : 1€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte des collections militaires : de 1870 à nos jours !

Explorez une collection unique retraçant l’histoire militaire, de la guerre de 1870 jusqu’à aujourd’hui, ainsi que l’histoire de la Base aérienne 116. Objets, archives et récits vous plongeront dans l’évolution de l’armée et de l’aviation.

Un voyage captivant pour les passionnés d’histoire et de patrimoine militaire !

Musée du Combattant de la Haute-Saône Place de la Baille, 70300 Luxeuil-les-Bains, France Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384939015 https://www.ville-luxeuil-les-bains.fr/culture/musees.htm Le bâtiment aurait été construit par Henri Pusel, capitaine du château de Baudoncourt au XVIe siècle. Il a servi de collège d’enseignement secondaire et est maintenant le siège du Musée des anciens combattants.

Collections militaires de la guerre de 1870 à nos jours et histoire de la Base aérienne 116.

©Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du sud.