Informations pratiques

Mézin

Musée du liège Visites guidées

2 rue du Puits Saint Côme Mézin Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 16:30:00

fin : 2026-08-31 17:30:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Poussez les portes du Musée du Liège et du Bouchon et découvrez l’histoire d’un savoir-faire qui a profondément marqué Mézin et le territoire de l’Albret.

Accompagné d’une guide passionnée, parcourez les collections permanentes et plongez dans l’univers de la forêt de chênes-lièges, de la récolte du liège et de la fabrication des bouchons.

Places limitées. Réservation obligatoire. .

2 rue du Puits Saint Côme Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 68 16

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English : Musée du liège Visites guidées

L’événement Musée du liège Visites guidées Mézin a été mis à jour le 2026-06-27 par OT de l’Albret