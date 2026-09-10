Musée du tramway de Pithiviers, Musée des Transports, Pithiviers

Informations pratiques

Musée du tramway de Pithiviers 19 et 20 septembre Musée des Transports Loiret

Tarifs :

Musée gratuit

Aller-retour en train :

Tarif unique (à partir de 5 ans) : 7€

Enfant (jusqu’à 4 ans) : Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Comme tous les ans, les Journées Européennes du Patrimoine s’arrêtent à Pithiviers !

Profitez des visites guidées du musée, ainsi que de l’atelier ouvert au public spécialement pour l’occasion !

Musée des Transports Rue Carnot, 45300 Pithiviers Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 30 48 26 http://www.amtp-cfpithiviers.com Balade dans la campagne gâtinaise en train à vapeur tracté par une locomotive, classée Monument Historique, pour découvrir le terminus de Bellébat. Accès aux personnes à mobilité réduite.

Comme tous les ans, les Journées Européennes du Patrimoine s’arrêtent à Pithiviers !

©museetransportspithiviers