Musée du tramway de Pithiviers, Musée des Transports, Pithiviers
samedi 19 septembre 2026 · Musée des Transports · Pithiviers
Informations pratiques
Musée du tramway de Pithiviers 19 et 20 septembre Musée des Transports Loiret
Tarifs :
Musée gratuit
Aller-retour en train :
Tarif unique (à partir de 5 ans) : 7€
Enfant (jusqu’à 4 ans) : Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Comme tous les ans, les Journées Européennes du Patrimoine s’arrêtent à Pithiviers !
Profitez des visites guidées du musée, ainsi que de l’atelier ouvert au public spécialement pour l’occasion !
Musée des Transports Rue Carnot, 45300 Pithiviers Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 30 48 26 http://www.amtp-cfpithiviers.com Balade dans la campagne gâtinaise en train à vapeur tracté par une locomotive, classée Monument Historique, pour découvrir le terminus de Bellébat. Accès aux personnes à mobilité réduite.
Comme tous les ans, les Journées Européennes du Patrimoine s’arrêtent à Pithiviers !
©museetransportspithiviers
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