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Musée du tramway de Pithiviers, Musée des Transports, Pithiviers

samedi 19 septembre 2026 · Musée des Transports · Pithiviers

Musée du tramway de Pithiviers, Musée des Transports, Pithiviers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée des Transports
Adresse
Rue Carnot, 45300 Pithiviers
Ville
45300 Pithiviers
Département
Loiret
Tarif
Tarifs : Musée gratuit Aller-retour en train : Tarif unique (à partir de 5 ans) : 7€ Enfant (jusqu’à 4 ans) : Gratuit

Musée du tramway de Pithiviers 19 et 20 septembre Musée des Transports Loiret

Tarifs :

Musée gratuit

Aller-retour en train :

Tarif unique (à partir de 5 ans) : 7€

Enfant (jusqu’à 4 ans) : Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Comme tous les ans, les Journées Européennes du Patrimoine s’arrêtent à Pithiviers !

Profitez des visites guidées du musée, ainsi que de l’atelier ouvert au public spécialement pour l’occasion !

Musée des Transports Rue Carnot, 45300 Pithiviers Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 30 48 26 http://www.amtp-cfpithiviers.com Balade dans la campagne gâtinaise en train à vapeur tracté par une locomotive, classée Monument Historique, pour découvrir le terminus de Bellébat. Accès aux personnes à mobilité réduite.
Comme tous les ans, les Journées Européennes du Patrimoine s’arrêtent à Pithiviers !

©museetransportspithiviers

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