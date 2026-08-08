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AGENDA · Marans

Musée itinérant NANOmusée Salle des mariages de la Mairie Marans

lundi 2 novembre 2026 · Salle des mariages de la Mairie · Marans

Informations pratiques

Début
lundi 2 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Lieu
Salle des mariages de la Mairie
Adresse
Mairie de Marans
Ville
17230 Marans
Département
Charente-Maritime
Tarif

Marans

Musée itinérant NANOmusée

Salle des mariages de la Mairie Mairie de Marans Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-02
fin : 2026-11-27

Date(s) :
2026-11-02

Ce musée présente des recherches menées à La Rochelle Université par le biais de l’art. Il permet de découvrir des sujets scientifiques de manière ludique et interactive.
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Salle des mariages de la Mairie Mairie de Marans Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 10 29 

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English :

This museum presents research carried out at La Rochelle University through art. It’s a fun, interactive way to discover scientific subjects.

L’événement Musée itinérant NANOmusée Marans a été mis à jour le 2026-08-08 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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