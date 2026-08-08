Musée itinérant NANOmusée Salle des mariages de la Mairie Marans
lundi 2 novembre 2026 · Salle des mariages de la Mairie · Marans
Informations pratiques
Marans
Musée itinérant NANOmusée
Salle des mariages de la Mairie Mairie de Marans Marans Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-02
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-02
Ce musée présente des recherches menées à La Rochelle Université par le biais de l’art. Il permet de découvrir des sujets scientifiques de manière ludique et interactive.
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Salle des mariages de la Mairie Mairie de Marans Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 10 29
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English :
This museum presents research carried out at La Rochelle University through art. It’s a fun, interactive way to discover scientific subjects.
L’événement Musée itinérant NANOmusée Marans a été mis à jour le 2026-08-08 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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