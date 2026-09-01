Musée Municipal Journées Européennes du patrimoine Pontarlier
dimanche 20 septembre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Musée Municipal JEP
Musée de Pontarlier Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Organisé par le Musée de Pontarlier.
Entre nature et patrimoine, le Musée vous invite à la découverte de la photographie naturaliste et de l’art de l’affût avec Guillaume François. Laissez-vous guider dans une immersion où l’observation, la patience et l’émotion permettent de saisir des instants uniques et de révéler la beauté du vivant. .
Musée de Pontarlier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 contact-musee@ville-pontarlier.com
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English : Musée Municipal JEP
L’événement Musée Municipal JEP Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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