Informations pratiques

Limoges

Musée National Adrien Dubouché Opéra de Limoges

Musée National Adrien Dubouché 8bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5.5 – 5.5 – 13.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-14 14:30:00

fin : 2026-12-14

Date(s) :

2026-12-14 2027-02-27

Lun. 14/12 Un regard d’opéra au musée

Visite au sein des collections du Musée, à travers le regard de Marianne Devie, administratrice de production à l’Opéra. Une approche qui enrichit la lecture des oeuvres tout en offrant un apperçu concret de ce métier d’opéra.

Sam. 27/02 Musée en musique

Déambulation au sein du musée, au rythme de la musique, invitant à une nouvelle perception des oeuvres, entre regard et écoute. Avec Marius Mosser, second violon co-soliste de l’Osrolina. .

Musée National Adrien Dubouché 8bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06

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English : Musée National Adrien Dubouché Opéra de Limoges

L’événement Musée National Adrien Dubouché Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Limoges Métropole