Musée National Adrien Dubouché Opéra de Limoges Musée National Adrien Dubouché Limoges
lundi 14 décembre 2026 · Musée National Adrien Dubouché · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Musée National Adrien Dubouché Opéra de Limoges
Musée National Adrien Dubouché 8bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5.5 – 5.5 – 13.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-14 14:30:00
fin : 2026-12-14
Date(s) :
2026-12-14 2027-02-27
Lun. 14/12 Un regard d’opéra au musée
Visite au sein des collections du Musée, à travers le regard de Marianne Devie, administratrice de production à l’Opéra. Une approche qui enrichit la lecture des oeuvres tout en offrant un apperçu concret de ce métier d’opéra.
Sam. 27/02 Musée en musique
Déambulation au sein du musée, au rythme de la musique, invitant à une nouvelle perception des oeuvres, entre regard et écoute. Avec Marius Mosser, second violon co-soliste de l’Osrolina. .
Musée National Adrien Dubouché 8bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Musée National Adrien Dubouché Opéra de Limoges
L’événement Musée National Adrien Dubouché Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Rap Symphonique Il était une fois Marseille Festival 1001 Notes Limoges 15 juillet 2026
- Festival 1001 Notes Patinoire de Limoges Limoges 15 juillet 2026
- La maison de mes rêves (7-12 ans), Quartier de la Cité, Limoges 15 juillet 2026
- Atelier enfant 7-12 ans La maison de mes rêves Limoges 15 juillet 2026
- Stage avec l’artiste Laëtitia Ducrettet : de 6 à 10 ans, Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine, Limoges 15 juillet 2026