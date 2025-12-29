Musée numérique de la Microfolie Dieulefit-Montélimar Médiathèque départementale Drôme Provençale Nyons

Musée numérique de la Microfolie Dieulefit-Montélimar

Médiathèque départementale Drôme Provençale 9 Rue Albin Vilhet Nyons Drôme

Début : 2026-03-18 15:00:00

fin : 2026-03-21 18:00:00

2026-03-18

Musée numérique à l’aide de tablettes, découvrez une sélection d’œuvres ayant pour thème Madame de Sévigné et le XVIIe siècle.

Médiathèque départementale Drôme Provençale 9 Rue Albin Vilhet Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 48 26 mddp-nyons@ladrome.fr

English :

Digital museum: using tablets, discover a selection of works on the theme of Madame de Sévigné and the 17th century.

