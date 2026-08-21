Muséobébé : Regarde dans le jardin, Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale, Épernay

Informations pratiques

Muséobébé : Regarde dans le jardin Samedi 19 septembre, 11h00 Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale Marne

Sur réservation, enfants de 18 mois à 3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Pars à la rencontre des habitants du jardin du musée lors d’une visite sensorielle. ⚠ Activité en extérieur. En cas de mauvais temps, cette activité sera remplacée par un autre muséobébé.

Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale 13 Avenue de Champagne, 51200 Épernay, France Épernay 51200 Marne Grand Est +33326550356 https://archeochampagne.epernay.fr Construit de 1852 à 1857 par l’architecte sparnacien Pierre-Eugène Cordier, le Château Perrier constitue le premier témoignage régional de l’éclectisme, style architectural.

Ses quatre façades s’inspirent de l’architecture de la Renaissance française et du style Louis XIII, à l’image d’édifices parisiens tels que le Palais du Luxembourg, le Palais des Tuileries ou l’aile Lescot du Palais du Louvre. Les décors sculptés sont animés par les jeux de couleurs des matériaux : brique, pierre, ardoise et verre.

Pars à la rencontre des habitants du jardin du musée lors d’une visite sensorielle. ⚠ Activité en extérieur. En cas de mauvais temps, cette activité sera remplacée par un autre muséobébé.

© Noémie Cozette – Ville d’Epernay