Muséobulles, découvrez un itinéraire magique à la découverte de la Clairette de Die Jaillance !, Cave Jaillance, Die
Muséobulles, découvrez un itinéraire magique à la découverte de la Clairette de Die Jaillance !, Cave Jaillance, Die vendredi 5 juin 2026.
Muséobulles, découvrez un itinéraire magique à la découverte de la Clairette de Die Jaillance ! 5 – 7 juin Cave Jaillance Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00
La visite guidée dure environ 45 minutes et se termine au « Bar à Bulles ». Les novices et les amateurs de vins effervescents (à consommer avec modération) auront le plaisir de terminer la visite de notre entreprise coopérative par une dégustation commentée !
Cave Jaillance 355 avenue de la Clairette 26150 Die Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.wineactivities.net/api/1651238205133_21831spbf/ »}]
Immergé dans l’univers de la Clairette de Die, vous découvrirez toutes les facettes de nos terroirs, l’histoire de la cave et les principales méthodes de vinification mises en œuvre dans nos chais
DR
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