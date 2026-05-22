MUSES spectacle danse flamenco et danse orientale Salle Polyvalente Laval Laval

Laval

MUSES spectacle danse flamenco et danse orientale

Salle Polyvalente Laval Place de Hercé Laval Mayenne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 20:00:00

fin : 2026-06-03 22:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Les Muses descendent de leur piédestal pour vous emmener sur les traces des danseuses Flamenco d’Andalousie , leurs inspirations vous mèneront également sur les terres Orientales pour vous faire découvrir la danse orientale comme vous ne l’avez jamais vue.

Spectacle de danse Orientale , Flamenco et Fusion des deux avec 40 danseuses inspirées et enthousiastes qui vont vous faire vous faire partager leur passion. Spectacle présenté par l’Association Andaluna Danse qui s’est récemment produit pour la fête de l’Europe .

Salle Polyvalente Laval Place de Hercé Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 84 58 86 49 andaluna.danse@gmail.com

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English :

The Muses come down from their pedestal to take you in the footsteps of the Flamenco dancers of Andalusia. Their inspirations will also take you to the lands of the Orient, where you’ll discover Oriental dance as you’ve never seen it before.

L’événement MUSES spectacle danse flamenco et danse orientale Laval a été mis à jour le 2026-05-22 par LAVAL TOURISME