Museum Murder Party Musée des Beaux-Arts Limoges

Limoges

Museum Murder Party

Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 11:00:00

Date(s) :

2026-05-03 2026-06-07

Un crime a été commis au palais dans la chambre de l’Évêque ! Venez mener l’enquête seul ou à plusieurs et résoudre ce mystère. Attention, vous serez livrés à vous-mêmes et seule votre sagacité fera la différence pour démasquer le coupable…

Inscriptions auprès des organisateurs. .

Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10

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English : Museum Murder Party

L’événement Museum Murder Party Limoges a été mis à jour le 2026-05-03 par OT Limoges Métropole