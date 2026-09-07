Music tour Operator, Centre administratif Martial Pascaud, Saint-Junien

Informations pratiques

Music tour Operator Dimanche 20 septembre, 15h00 Centre administratif Martial Pascaud Haute-Vienne

Gratuit. 80 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

La chorale « Les Amis de Langevin » vous invite à un voyage musical à travers des chansons françaises des années 1980 à nos jours. Un véritable tour du monde en musique à partager pendant 1h15.

Centre administratif Martial Pascaud 17 place Auguste Roche 87200 Saint-Junien Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 43 06 85 https://archives.saint-junien.fr/

La chorale « les amis de Langevin » interprète des chansons françaises des années 80 jusqu’à nos jours. Un tour du monde en 1h15

©Herminie Colombier